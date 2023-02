LA RAI RISPONDE ALLA GUERRA DI MEDIASET | MADONNA OSPITE D’ONORE A SANREMO?

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 4 febbraio 2023) Pier Silvio Berlusconi si sarà pentito di aver tenuta accesa Canale 5 nella settimana di? Dopo decenni di alzate di bandiere bianche, l’ammiragliacontinuerà la programmazione serale di sempre tra Grande Fratello Vip e soprattutto C’è Posta per Te, il people show di Maria De Filippi che raccoglie il 30% di share. Mamma Raicon l’iconica. Il colpaccio più clamoroso è quello reso noto da Dagospia:finale del Festival di2023. Ecco la sorpresa firmata Rai e Amadeus. Qualcuno ringrazia ladiper aver un Festival ancora più ricco e competitivo degli ultimi anni, a partire dfinale che sarà a cinque canzoni e non a tre come da ...