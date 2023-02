La presidente del Pd ha scoperto che nel Pd i maschi nominano le donne per opportunismo

Stuckenberg, fondatore edell'American Leadership & Policy Foundation, ha scritto in un documento2015 che i palloni aerostatici ad alta quota sarebbero i più facili da rifornire, ...Subito dopo l'avvistamento è comunque scattato il dispositivo di sicurezzadipartimento della ... Ilha preso in considerazione la possibilità di abbatterlo. Perché non lo abbattono Ma il ...

La battuta sessista del presidente del Potenza Calcio: 'I nostri giocatori femminucce in campo' Repubblica TV

Visita del Presidente Meloni in Svezia | www.governo.it Governo

Dichiarazioni alla stampa del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo l'incontro con il primo ministro svedese Ulf ... Radio Radicale

Ecco perché Draghi non sarà a capo del Global Gateway Formiche.net

Donato Macchia, il presidente del Potenza, ai calciatori: «Femminucce». Bufera social Corriere della Sera

FIRENZE (ITALPRESS) – “Il Parco della Pace di Sant’Anna di Stazzema è un luogo simbolo per la nostra democrazia, un sacrario della sofferenza e del martirio inflitti dalla barbarie nazista, ma anche u ...VENEZIA - Per fortuna ci sono le barriere in vetro a proteggere i marmi e i mosaici del nartece della Basilica dalla corrosione che ha già fatto enormi danni. Per dare un’idea ...