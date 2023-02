La Pianura Padana è praticamente una camera a gas | quali soluzioni

Leggi su quifinanza

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lasta lottando contro l’inquinamento dell’aria e latà della vita dei suoi abitanti è sempre più a rischio. Legambiente chiede interventi straordinari per migliorare la situazione e prevenire ulteriori problemi per la salute della popolazione. Le città più inquinate si trovano nellaSecondo il nuovo report di Legambiente “Mal Aria di città. Cambio di passo cercasi”, redatto e pubblicato nell’ambito della Clean Cities Campaign, i livelli di inquinamento atmosferico in molte città sono ancora troppo alti e lontani dai limiti normativi, più stringenti, previsti per il 2030. In testa alla classifica di città più inquinate troviamo, come accade da anni, Torino e Milano, con altissime percentuali di polveri sottili (PM10 e PM 2,5) e anche di biossido di azoto. Le ...