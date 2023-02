La Meloni ai suoi | «Non rispondete più al Pd su caso Cospito» La premier sospetta il complotto | «I contorni della vicenda sono inquietanti»

(Di sabato 4 febbraio 2023) Un messaggio urgente, contrassegnato da tre stelline iniziali: «Carissimi, come forse avrete letto ho lanciato un appello a tutti a smorzare i tonipolemica in relazione al». Così Giorgiascrive ainella chat whatsapp dei parlamentari FdI. Una giornata di missive per la, che dopo aver inviato una lettera al CorriereSera per esprimersi sulle dichiarazioni divulgate alla Camera da alcuni rappresentanti del suo partito, ora si rivolge privatamente ai, confessando di essere preoccupata. «Per il clima che si sta creando attorno a questae alla minimizzazione che vedo da parte di molti». Lacontinua, menzionando quanto accaduto nelle ultime ore in diverse ...

Così Giorgiascrive ainella chat whatsapp dei parlamentari FdI. Una giornata di missive per la premier, che dopo aver inviato una lettera al Corriere della Sera per esprimersi sulle ...... Giorgiagetta ancora benzina sul fuoco e rilancia la sindrome dell'accerchiamento e del complotto dimenticando che sono stati icamerati a dare dei collusi con la mafia e il terrorismo ...

La Meloni ai suoi: «Non rispondete più al Pd su caso Cospito». La premier sospetta il complotto: «I contorni della ... Open

Meloni difende i suoi: "Nessun presupposto per le dimissioni di Donzelli e Delmastro". Invita FdI a moderare … la Repubblica

Conte: “Ora Meloni scappa, ma i suoi mettono a repentaglio lo Stato” Il Fatto Quotidiano

Anarchici, Conte: "Ok appello Meloni ma imponga dimissioni ai suoi" Adnkronos

Caso Donzelli-Delmastro, gli alleati irritati da Meloni: “Difesa tribale dei suoi”. E la premier vacilla la Repubblica

In un clan gli adepti che sbagliano si bacchettano all’interno e si difendono all’esterno. Così ha fatto ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni con Giovanni Donzelli e Andrea Delmastro, espon ...LONDRA - The Times:Meloni,leader più amato in Ue 'Called a danger, now Giorgia Meloni is EU's most popular leader'. E' questo il titolo che The Times,l'autorevole quotidiano inglese, dedica al premier ...