La lezione di Spalletti ai bambini di Napoli che hanno marinato la scuola Il Giornale

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ilelogia la lectio dicon i ragazzini che avevano saltato laper andare a vedere il(o meglio per stazionare all’esterno di Castel Volturno). “ È virale un video in cui il tecnico delsi avvicina ad alcuni ragazzini accorsi a Castelvolturno per seguire l’allenamento della squadra. Loro gridano «Grande mister», lui li gela: «Così non va bene». Non è l’allenatore che parla ma il padre di famiglia. «La? – li incalza – C’è sciopero? E allora quando si recupera questa mattinata di, oggi pomeriggio?». «Mai»; «Mister, ilè la prima cosa», abbozzano i ragazzi, ignari che una grandesi può ricevere pure lontano dai banchi di. «Come mai? E quando ti ...

Elena Micheli e il pentathlon moderno: Cinque sport per me posson bastare Maestro, la lezione ai bambini del tecnico capolista: "Se non andate a scuola......che una grande lezione si può ricevere pure lontano dai banchi di scuola. "Come mai E quando ti dovrò allenare e non capirai cosa ti dico Io quelli che non capiscono non li voglio".

