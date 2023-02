La lettera straziante di un bambino alla Fifa | Signori del calcio | fatemi giocare

(Di sabato 4 febbraio 2023) Souleymane è un ragazzino di 11 anni di origine africana che non capisce perché non possacon il club di Tenerife con cui si allena da quasi due anni. Stanco delle promesse della, che ...

Stanco delle promesse della Fifa, che ancora non ha procurato un dossier federativo, Souleymane ha deciso di scrivere una lettera di suo pugno diretta a Zurigo: "Signori del calcio, sono un bambino..."

L'appello emozionato di Souleymane, 11 anni: "I miei compagni di squadra sono gli stessi con cui vado a scuola, l'unica differenza è che io sono nero"