La Germania | «Abbiamo le prove dei crimini di guerra della Russia in Ucraina»

Leggi su open.online

(Di sabato 4 febbraio 2023) Laha raccoltodidiin. Lo ha fatto sapere il procuratore generale tedesco Peter Frank in un’intervista al giornale tedesco Welt am Sonntag. Nella quale ha sottolineato che esistono le premesse per un processo a livello internazionale. «Attualmente – ha aggiunto il procuratore – ci stiamo concentrando sulle uccisioni di massa a Bucha e sugli attacchi contro le infrastrutture civili ucraine». Finora i procuratori dispongono di«a tre cifre», ha aggiunto. Alla domanda su chi dovrebbe essere processato, Frank ha risposto che saranno i leadere coloro che attuano le decisioni al più alto livello militare ad essere chiamati a rispondere. La raccolta delleLa ...