La frustata della Germania a Putin | Abbiamo prove di crimini di guerra | GUARDA

(Di sabato 4 febbraio 2023) Laha raccoltodidiin Ucraina. A dirlo con sicurezza è stato il procuratore generale Peter Frank, che ha aggiunto poi di vedere la necessità di un processo a livello internazionale. "Le truppe russe stanno attaccando in Donbass", fa sapere l'esercito ucraino mentre in tutto il Paese è scattato un allarme aereo. I vertici europei incontrano Zelensky a Kiev. "Il futuro dell'Ucraina è e sarà con Bruxelles", ribadiscono sia Michel che Von der Leyen. Accordo Italia-Francia per la consegna dello scudo antimissile mentre Giorgia Meloni annuncia che sarà nella capitale ucraina prima del 24 febbraio, anniversario dell'invasione russa.