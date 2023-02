La farsa di George Santos è una tragedia per la democrazia americana

Leggi su linkiesta

(Di sabato 4 febbraio 2023) Questa è una brutta storia politica con due “cattivi”. Il primo è, neodeputato Repubblicano, imbroglione patologico. L’altro è Kevin McCarthy, il neospeaker (presidente) della Camera dei Rappresentanti, leader politico senza principi. Dopo le elezioni politiche del novembre 2022 indagini del New York Times accertarono che, un neodeputato Repubblicano dello Stato di New York, si era presentato di fronte agli elettori che lo hanno poi votato con un curriculum del tutto fraudolento.ha inventato lauree del Baruch College e di New York University. Si è poi inventato di avere lavorato a Goldman Sachs e a Citigroup. Ha inoltre affermato (per compiacere una fascia dei suoi elettori) di essere di famiglia ebraica scampata all’olocausto, e che poi ...