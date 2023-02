La dura vita da allenatore di Cannavaro | avventura finita al Benevento Tutti i suoi esoneri dalla Cina all’Arabia Saudita

Leggi su open.online

(Di sabato 4 febbraio 2023) In campo ha avuto una carriera straordinaria – dal Napoli al Parma, dall’Inter alla Juventus sino al Real Madrid, coronando nel 2006 con la Nazionale il sogno di alzare la Coppa del Mondo, e aggiudicandosi perfino un Pallone d’oro. Da, a bordo campo, un po’ meno: almeno per ora. Fabioè stato sollevato oggi, sabato 4 febbraio, dall’incarico di tecnico del, il club di Serie B che guidava dallo scorso settembre. La decisione è stata presa dal presidente della società, Oreste Vigorito, che insieme a lui hanno esonerato anche il direttore sportivo, Pasquale Foggia, e l’in seconda, il fratello del campione del mondo Paolo. Fatale, per l’sportiva dei tre, l’ennesima sconfitta subita dai giallorossi oggi in casa contro il Venezia ...