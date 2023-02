La dittatura cubana arresta i suoi migranti

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lula minaccia l’autonomia della banca centrale Reuters scrive che il presidente brasiliano ha lanciato ieri la sua ultima minaccia all’autonomia della banca centrale del paese. Lula ha ribadito che l’indipendenza della banca centrale è “una sciocchezza” ma stavolta ha aggiunto che potrebbe rivedere la sua autonomia entro la fine del mandato dell’attuale governatore, Roberto Campos Neto che ieri ha invece ribadito che la sua autonomia le conferisce la capacità di stabilizzare i mercati. Argentina: cosa compra la nuova banconota di massimo taglio da 2000 pesos uscita oggi? Quattro empanadas (panzerotti tipici argentini) in una pizzeria media. Oppure 400 grammi di gelato in un supermercato. Nulla insomma. L’opposizione voleva che la banconota maggiore fosse di 10mila pesos ma Cristina Kirchner non ha voluto, perché avrebbe evidenziato l’inflazione galoppante del paese del tango (quasi al ...