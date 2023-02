La corsa ai sussidi Usa-Ue vista da Brattberg Albright Stonebridge

Leggi su formiche

(Di sabato 4 febbraio 2023) Palla alle imprese. Quando mancano cinque giorni al Consiglio europeo chiamato a pronunciarsi sul piano dialle imprese alternativo all’Inflation reduction act americano, è tempo che le aziende facciano la loro parte per contribuire il più possibile al miglioramento del pacchetto, il quale poggia essenzialmente su due pilastri: primo, un fondo da alimentare con debito comunitario e, secondo, un solido arsenale di aiuti per la green economy. Il tutto mentre tra Bruxelles e Washington prosegue il dialogo per cercare di smussare il più possibile gli spigoli tra i due rispettivi pacchetti. Di questo è più che convinto Erik, senior vice president per l’area Europa presso l’group, il network di advisor intitolato all’ex segretario di Stato americano, Madeleine. ...