La campionessa di sci Deborah Compagnoni opinionista in ‘Non Stop News’ su Rtl 102 5

(Di sabato 4 febbraio 2023) MILANO – Ogni giorno, dal 6 al 20 febbraio, alle 8:10,si collegherà in diretta insu RTL 102.5 per fare il punto sui mondiali di sci alpino che si terranno a Courchevel/Méribel, in Francia. RTL 102.5 si affida allache, grazie alla sua esperienza fatta di tante vittorie, molte delle quali proprio sulle piste francesi, porterà gli ascoltatori all’interno di tutte le gare della competizione mondiale., infatti, è la sciatrice più vincente di sempre e include nel suo palmarès 3 ori mondiali, 44 podi in Coppa del Mondo, 3 ori e 1 argento Olimpici. Inoltre, è Ambassador della Fondazione Milano-Cortina 2026 per le Olimpiadi e Paralimpiadi, con particolare attenzione ai progetti di ...