Kate Middleton | il giaccone sportivo di 12 anni fa che tutte vogliamo

Leggi su dilei

(Di sabato 4 febbraio 2023) La Principessa del riciclo è tornata: se negli ultimi mesi, da quando è salita di titolo,ci ha abituati solo a look nuovi di zecca (e costosissimi, dopodi Zara e H&M), per presentare il suo nuovo progetto sociale ha scelto unche ha indossato, per la prima volta, ben dodicifa. Che la Principessa del Galles abbia deciso di dare ascolto alle (tante) polemiche sul suo conto e la Famiglia Reale inglese, additata come spendacciona e irrispettosa in un periodo di grande crisi per i britci? Può essere, ormai ogni passo dei Windsor sembra studiato, per mantenere il delicato equilibrio di cui è protagonista la Corona.pesca dall’armadio undi 12 ...