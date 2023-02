Juventus | si valuta la rescissione per Pogba

Il centrocampista transalpino è legato allada un contratto con scadenza 2026, ma i suoi prepetui infortuni stanno spingendo la squadra 36 volte campione d'Italia a fare un piccolo sforzo ...... poi è accaduto: è un calcio malato e ci sono squadre che vanno in campo e non sono in regola con i finanziamenti e si è visto cosa è successo con la". Commisso ha un diavolo per capello, ...

La Juventus valuta la rescissione del contratto di Paul Pogba 90min IT

Juventus-Pogba, è già finita Daily Mail: "Si valuta rescissione ... Eurosport IT

Dall'Inghilterra: la Juve valuta la risoluzione del contratto di Pogba - Sportmediaset Sport Mediaset

Dall'Inghilterra: "La Juventus valuta la risoluzione del contratto di ... Sportitalia

Futuro ancora incerto per Di Maria: la Juventus valuta la situazione numero-diez.com

Incredibile notizia di calciomercato che stravolgerebbe tutto in Serie A. Perché il top player di una big italiana può rescindere il suo contratto con l'attuale club ...CALCIOMERCATO - Il Fideo ha lanciato segnali alla Juventus su una possibilità di restare un altro anno, come il club avrebbe voluto quando lo ha ingaggiato.