Juventus | per il rinnovo di Di Maria pesano i guai giudiziari

(Di sabato 4 febbraio 2023) Angel Dicontinua ad essere una telenovela in casa bianconera, con il possibilea rischio per via della situazionea del club bianconero Ancora caos per ildi Angel Dialla, con i bianconeri che starebbero cercando di prolungare il contratto del giocatore argentino. Il fideo, però, non sarebbe particolarmente L'articolo

...ci sta dopo che la FIGC ha aperto un'inchiesta in merito alla sua presenza a bordocampo in occasione della gara del campionato Primavera 1 tra Napoli e, giocata lo scorso 14 gennaio .la ......contro il Verona e la Salernitanaevitare il rischio di essere risucchiati nella lottanon ... Lazio 38, Roma 37, Udinese 29, Torino 27, Empoli 26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24,* ...

Plusvalenze Juventus: chi garantisce per il Collegio di Garanzia Tuttosport

Juventus: si valuta la risoluzione del contratto per Pogba Fantacalcio ®

Moggi a bordocampo per Napoli-Juve Primavera: la Procura Figc apre un’inchiesta La Gazzetta dello Sport

Juventus, Di Maria a scuola da Locatelli. E per Vlahovic niente sconti Tuttosport

Juventus, Pogba lavora per il rientro: non è da escludere la convocazione per la Salernitana TUTTO mercato WEB

La Procura Federale ha aperto un'inchiesta per la presenza dell'ex dirigente bianconero e napoletano a bordo campo durante la gara degli under 19 di Napoli e Juventus.I tanti infortuni e la precaria condizione fisica del francese avrebbero portato la società a valutare anche un'eventuale risoluzione del contratto del calciatore, come riportato dal Daily Mail.