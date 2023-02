Juventus | Oppini | “Il Napoli vincerà meritatamente | ma si sta falsando il campionato di Serie A”

... in casa! Stangata, ecco le motivazioni: 'Illecito sportivo prolungato e consapevole' Oggi potremmo quasi modificare un antico detto: 'perdere è umano, perseverare diabolico'! Situazione ...Se davvero, come ha detto Massimiliano Allegri , ladeve pensare alla salvezza e poi a tutto il resto, l'infortunio di Arek Milik non è pioggia,... "Se mi alzo...": Bargiggia e, rissa in ...

Juventus, Oppini: "Il Napoli vincerà meritatamente, ma si sta ... DailyNews 24

Juve-Monza, Oppini si dispera: “Godo da dieci anni, ora è una tragedia” – video napolipiu.com

Juventus-Monza, Oppini disperato: 'Godo da dieci anni, ora è una tragedia' (VIDEO) AreaNapoli.it

Juventus-Lazio, la 'pazza' esultanza di Oppini per il gol di Bremer (VIDEO) AreaNapoli.it

Juventus, che lite a 7Gold tra Oppini e Paolo Bargiggia | Top News Sportevai.it

Ai microfoni di 7Gold, Francesco Oppini si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni sulla regolarità del campionato.Enorme gioia da parte di Francesco Oppini per il gol siglato dalla Juventus nella gara contro la Lazio. La Juventus non ha mancato l'appuntamento e ha battuto la Lazio. La squadra di Allegri resta in ...