Juventus | dubbi sul futuro di Di Maria

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Dio non Di? Questo è il dilemma per la, idella Vecchia Signora suldell’argentino Dio non Di? Questo è il dilemma per la, idella Vecchia Signora suldell’argentino. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno in scadenza ha giugno ha lanciato timidi segnali di rinnovo per un’altra stagione. I bianconeri, però, indugiano perché da una parte c’è lo spessore tecnico del giocatore, ma dall’altra pesano le vicende giudiziarie in cui è coinvolta la Juve. A fine campionato a seconda di come andrà la situazione si deciderà qualeper il Fideo. L'articolo proviene da Calcio News 24.