Juventus | continua la protesta social | tifosi in rivolta

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 4 febbraio 2023) Idellano a far sentire la propria voce nella vicenda che ha visto la loro squadra essere penalizzata. La sconfitta con il Napoli, con i bianconeri usciti con le ossa rotte dopo i cinque gol subiti, sembrava essere il momento più complicato della stagione dopo l’uscita dalla Champions League ai gironi. Il peggio, purtroppo per la, doveva ancora arrivare. La penalizzazione in classifica, con il meno quindici inflitto ai ragazzi di Allegri, è stata un duro colpo da digerire e le conseguenze si sono viste sul campo. LaPresseContro Atalanta e Monza, infatti, la squadra ha raccolto un solo punto mostrando fragilità difensiva e incapacità di reagire ad una situazione veramente complessa sotto tutti i punti di vista. Chi, invece, ha reagito sono stati ibianconeri ...