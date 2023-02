Juve | segnali positivi dal fronte Pogba | possibile convocazione contro la Salernitana

Leggi su calcionews24

(Di sabato 4 febbraio 2023) Paul, centrocampista dellantus, potrebbe essere già convocato per la prossima sfida dei bianconeri in Serie A Paul, centrocampista dellantus, potrebbe essere già convocato per la prossima sfida dei bianconeri in Serie Ala. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, isul suo recupero sonoe il francese avrebbe già quasi completamente smaltito l’affaticamento ai flessori. L'articolo proviene da Calcio News 24.