Justine Mattera | le stelline non riescono a coprire tutto | il seno sta per uscire

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 4 febbraio 2023) Una donna con una bellezza più unica che rara; impossibile non restare affascinati da. Perfezione assoluta. Per quanto concerne il discorso professionale non possiamo non andare a parlare di due reality che hanno visto tra le protagoniste proprio. Programmi molto diversi tra loro, per struttura e contenuti, ma con un seguito piuttosto notevole. InstagramIniziamo con Guess My Age; si tratta del programma condotto prima da Enrico Papi e poi da Max Giusti che andava in onda su Tv8. Era un quiz show dove i personaggi famosi avevano il compito di aiutare i concorrenti, con dei semplici indizi, per andare ad indovinare l’età di ben sette sconosciuti. Un qualcosa di veramente complesso. L’altro programma, sempre in onda su Tv8, a cui ha preso parte...