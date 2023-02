Judo | Grand Slam Parigi 2023 | Sulli e Paissoni lontani dal podio | domani tocca a Parodi

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ha preso il via il fine settimana di incontri valido per ildi, dove si lotta alla Accor Arena di Bercy. L’Italia si presente con un team piuttosto rimaneggiato composto da soli tre rappresentanti, di cui due in gara quest’oggi. Gabrielenei -73 kg ha ottenuto due buone vittorie ai danni del cipriota Panagiotis Shakos e dello statunitense Dominic Rodriguez prima di cedere al numero uno del ranking Lasha Shavdatuashvili, che poi è andato a conquistare anche il successo finale nella categoria. Stesso epilogo anche per Carolanei -63 kg femminili. L’azzurra ha battuto all’esordio la kazaka Esmigul Kuyulova prima di arrendersi ad una delle favorite della vigilia, la forte brasiliana Ketleyn Quadros, numero cinque della classifica mondiale. ...

È stato il Kodokan Chieti il vincitore della prima giornata del 28° Trofeo Alpe Adria, provaPrix riservata alla classe cadetti di, che ha portato sui sei tatami del PalaBella Italia a Lignano Sabbiadoro 700 atleti under 18. 'Non mi aspettavo questo risultato - ha detto Silvio ...Primo appuntamento di alto livello per le categorie Under 18 ed Under 21 , sabato 28 e domenica 29 gennaio si è svolto ilPrix "Alpe Adria" a Lignano Sabbiadoro, tappa Veneta del circuito Cadetti e Junior che ha visto i mpegnati oltre mille atleti. Il sodalizio Imperiese dell' OK CLUB, da anni sempre presente a ...

