Judo | Grand Slam Parigi 2023 | Gabriele Sulli e Carola Paissoni lontani dal podio

(Di sabato 4 febbraio 2023) E’ andata in scena la prima giornata di incontri deldi(Francia), in un fine-settimana che si preannuncia decisamente interessante alla Accor Arena di Bercy. In questo day-1 abbiamo assistito ai match delle seguenti categorie: -60 kg, -66 kg, -73 kg uomini; -48 kg, -52 kg, -57 kg, -63 kg donne. L’Italia, priva delle sue stelle dopo il lungo raduno di preparazione in Giappone, si è presentata ai nastri di partenza della rassegnana con tre rappresentanti, vale a direnel -63 kg donne, al rientro nel circuito maggiore dopo otto mesi dall’ultima volta,nei -73 kg e Lorenzo Parodi negli 81 kg uomini. In questo day-1 sono stati...

È stato il Kodokan Chieti il vincitore della prima giornata del 28° Trofeo Alpe Adria, provaPrix riservata alla classe cadetti di, che ha portato sui sei tatami del PalaBella Italia a Lignano Sabbiadoro 700 atleti under 18. 'Non mi aspettavo questo risultato - ha detto Silvio ...Primo appuntamento di alto livello per le categorie Under 18 ed Under 21 , sabato 28 e domenica 29 gennaio si è svolto ilPrix "Alpe Adria" a Lignano Sabbiadoro, tappa Veneta del circuito Cadetti e Junior che ha visto i mpegnati oltre mille atleti. Il sodalizio Imperiese dell' OK CLUB, da anni sempre presente a ...

