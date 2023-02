Jacobs vince i 60 metri al rientro a Lodz

(Di sabato 4 febbraio 2023)(POLONIA) (ITALPRESS) – Marcellha vinto la gara dei 60alla Orlen Cup, tappa bronze del World Indoor Tour in programma a. Il campione olimpico a Tokyo nei 100piani, alla prima gara stagionale, ha chiuso al primo posto con il tempo di 6?57 dopo che in batteria aveva chiuso in 6?61. “Il tempo mi soddisfa fino a un certo punto. Dobbiamo capire bene questa prima parte in cui faccio un pò più fatica, ma stiamo lavorando sul nostro vero obiettivo che sono i 100” ha detto ai microfoni della Rai dopo aver tagliato il traguardo. “Non posso ammettere di essere soddisfatto a livello cronoco, ma era giusto tornare in gara e togliere un pò di ruggine. Mancava questa adrenalina, quando sei in gara è tutta un'altra cosa. Come vivo la ...

Una gara in totale controllo per, campione mondiale ed europeo nella distanza, che non ha preso rischi e ha centrato la diciannovesima vittoria di fila in questa specialità. La strada verso ...Buon esordio stagionale per Marcell, che all'Orlen Cup di Lodz, in Polonia, tappa Bronze del World Indoor Tour, è tornato in pista dopo 172 giorni dall'ultima gara, la finale dei 100 agli Europei di Monaco di Baviera dello ...

Marcell Jacobs correrà la Finale dei 60 metri indoor al Meeting di Lodz, in programma alle ore 18.35 odierne. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha fatto il proprio debutto stagionale, fermando il cro ...