Jacobs vince i 60 metri al rientro a Lodz

(Di sabato 4 febbraio 2023)(POLONIA) (ITALPRESS) – Marcellha vinto la gara dei 60alla Orlen Cup, tappa bronze del World Indoor Tour in programma a. Il campione olimpico a Tokyo nei 100piani, alla prima gara stagionale, ha chiuso al primo posto con il tempo di 6?57 dopo che in batteria aveva chiuso in 6?61. “Il tempo mi soddisfa fino a un certo punto. Dobbiamo capire bene questa prima parte in cui faccio un pò più fatica, ma stiamo lavorando sul nostro vero obiettivo che sono i 100” ha detto ai microfoni della Rai dopo aver tagliato il traguardo. “Non posso ammettere di essere soddisfatto a livello cronoco, ma era giusto tornare in gara e togliere un pò di ruggine. Mancava questa adrenalina, quando sei in gara è tutta un’altra cosa. Come vivo la ...