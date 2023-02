Il ritorno di Marcellè da ricordare. Lo sprinter italiano si è imposto nella finale dei 60 metri all' Orlen Cup di Lodz , in Polonia, tappa Bronze del World Indoor Tour.è tornato in pista a 172 giorni dal trionfo nei 100 agli Europei di Monaco di Baviera . In Polonia ha vinto in 6 57. Il velocista nato negli Stati Uniti aveva vinto la sua batteria, ...Era giusto tornare in gara", ha dettoal termina della gara alla Rai. 4 febbraio 2023

Jacobs torna in pista e vince i 60 metri a Lodz Adnkronos

Atletica: Jacobs torna in pista a Lodz e vince la finale dei 60 in 6"57 Sport Mediaset

Atletica: Jacobs torna in pista, in finale a Lodz nei 60 - Sport Agenzia ANSA

Marcell Jacobs torna a correre dopo 172 giorni e vince l’oro nei 60 metri a Lodz Il Fatto Quotidiano

Marcell Jacobs torna e vince in Polonia la finale dei 60 metri con 6.57: “Sto facendo fatica, obiettivo sono … La Stampa

Iniziata con un successo la stagione di Marcell Jacobs. Il bi-campione olimpico di Tokyo 2020 (100 metri e staffetta 4×100) era atteso nella sua prima uscita sui 60 metri indoor nella Orlen Cup di ...Il ritorno di Marcell Jacobs è da ricordare. Lo sprinter italiano si è imposto nella finale dei 60 metri all’Orlen Cup di Lodz, in Polonia, tappa Bronze del World Indoor Tour. Jacobs è tornato in pist ...