Italia sotto attacco degli anarchici | appello di Meloni all' unità

(Di sabato 4 febbraio 2023) Alla vigilia della manifestazionea Roma, Giorgiainvita tutti al senso di responsabilità. Unrivolto innanzitutto alle opposizioni, che da giorni, anziché stigmatizzare le minacce che arrivano dagli antagonisti, preferiscono attaccare la maggioranza sulle informazioni rivelate dal deputato Giovanni Donzelli sul caso Cospito, il detenuto al 41 bis in sciopero della fame. Il capo del governo interviene da Berlino, dove si trova per un bilaterale con il cancelliere Olaf Scholz: «Noi inabbiamo un problema che molti stannovalutando. Lo Stato è oggettoattacchicon l'obiettivo di rimuovere il carcere duro, obiettivo a cui punta la mafia. Le minacce ai politici e allo Stato ...

Un corteo improvvisato intorno alla Stazione Centrale milanese , in duecento dietro a due striscioni neri ad invocare l'abolizione del 41 bis. Altri cinquanta anarchici che sfilanoil carcere del minorile del Pratello a Bologna, in protesta con cori contro lo Stato e "il regime di tortura" e un sit - in pacifico. Infine una bomba carta che esplode a Napoli in via ...Temperature che nella prima parte della settimana risulterannomedia su tutta l'anche di 8 - 10 gradi. Temperaturemedia anche di 8 - 10 gradi Neve a bassa quota possibile sull'...

Dopo essere stata a Stoccolma, il premier Giorgia Meloni si è trasferita a Berlino per incontrare il cancelliere Olaf Scholz. Nel corso del bilaterale e del successivo incontro con la stampa sono stat ...