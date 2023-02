It Takes Two da record | ha venduto oltre 10 milioni di unità

Leggi su screenworld

(Di sabato 4 febbraio 2023) Tramite un post ufficiale su Twitter, Hazelight Studios ha confermato che il suo titolo più recente, il puzzle-platformer cooperativo ItTwo, ha superato le 10divendute ed è unassoluto per lo sviluppatore. Tra i motivi di tale successo, troviamo il cosiddetto sistema Friend’s Pass, che permette a chi ha acquistato il titolo di condividerlo con un amico e di giocare la campagna online con lui, nonostante l’amico non abbia pagato un centesimo. Our minds are officially blown.#ItTwo has sold over 10 (TEN!) MILLION ?? Potentially twice as many players have enjoyed our game – we never dared to dream of so many fans! Thank you for all the love. ? pic.twitter.com/GzF1UL7ZUn — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 3, 2023 In, il gioco consente ...