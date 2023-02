Inzaghi “Contro il Milan serviranno testa e cuore”

(Di sabato 4 febbraio 2023)O (ITALPRESS) – Il derby non è una gara come tutte le altre. Simone, allenatore dell'Inter, sa bene quali sono le armi da sfoderare in questo tipo di partite: “Il derby è una sfida sentitissima da tutti,”, ha affermato il tecnico nerazzurro in conferenza stampa. Ildall'altra parte non sta vivendo un ottimo momento, manon si fida: “Ci arriviamo volendo dare tutto sul campo e contenti per la semifinale di Coppa Italia, a cui penseremo ad aprile. I derby sono tutte partite a sè. Ne abbiamo giocati sei, i tre di coppa ci hanno permesso di vincere trofei importanti e quelli di campionato una delusione, a partire dal primo pareggiato sbagliando un rigore. La soluzione migliore è affrontarli con la giusta concentrazione ...

