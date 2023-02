Inzaghi | contro il Milan ‘Re di Coppe’ Caccia alla prima in Serie A

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 febbraio 2023) Simonenei derby tra Inter esi è dimostrato un dominatore nelle coppe. Due derby, due 3-0. Ma in campionato manca ancora lavittoria. RE DI COPPE – Una semifinale di Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Due partite vinte per 3-0. Questo lo score di Simonenei derby tra Inter eda quando siede sulla panchina nerazzurra. Un vero e proprio Re di Coppe, che però in campionato non è ancora riuscito a portare a casa una stracittadina. Sono tre le sfide disputate inA dal suo arrivo in nerazzurro, con due sconfitte e un pareggio all’attivo. Quello di domani per Simoneè dunque un derby importantissimo anche in questo senso, per sottolineare la superiorità dell’Inter nei confronti degli avversari come già dimostrato in ...