Investito e abbandonato | indagata una donna - Cronaca - lanazione it

Gualdo Tadino, ragazzo ritrovato dopo ore in un fosso. Cinquantenne di Foligno nei guai per lesioni gravissime e omissione di ...Importante passo in avanti nell'inchiesta sull'auto pirata che il pomeriggio del 16 gennaio, a Gualdo Tadino, haun ventenne romenoin condizioni gravissime nel fosso che costeggia la statale 444. Attraverso controlli mirati in alcune carrozzerie della zona i carabinieri hanno rintracciato ...

di Enzo BerettaAlla 53enne folignate indagata per aver investito con la propria auto il pomeriggio del 16 gennaio a Gualdo Tadino un ventenne romeno - abbandonato in fin di vita nel fosso che costeggi ...Importante passo in avanti nell’inchiesta sull’auto pirata che il pomeriggio del 16 gennaio, a Gualdo Tadino, ha investito un ventenne romeno abbandonato in condizioni gravissime ...