Investire | Aste BTP boom | rendimenti nuovamente in crescita

(Di sabato 4 febbraio 2023)BTP: idei titoli obbligazionari tornano a salire dopo un periodo nero. Ecco a quanto ammontano. Archiviato l’anno 2022 come l’anno più orribile per il mercato obbligazionario, il 2023 si preannuncia essere l’anno della rivincita dei bonds statali e di quelli emessi dalle multinazionali. Il programma delledi BTP e di BOT sarà davvero ricco e lo stesso Governo Meloni punta a ridurre il disavanzo. Idei BTP a 3 e a 7 anni hanno imboccato un trend crescente.BTP: iattesi per l’anno 2023 Il Ministero del Tesoro ha raccolto oltre 20 miliardi di euro nel corso delle duedi titoli statali in programma tra BTP e BOT a medio-lungo termine. Il rendimento BTP a 3 anni con scadenza 15 gennaio 2026 è pari a oltre 3,2 punti ...