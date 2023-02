Inter | Ufficiale | Nuovo Sponsor Ufficiale | Ecco i Dettagli | Serie A

(Di sabato 4 febbraio 2023) L’è entrata in una nuova era! La squadra nerazzurra ha infatti ufficializzato una partnership con LeoVegasNews, che apparirà sulla maglia di allenamento e sulle maglie da riscaldamento prima delle partite, a partire dal derby di domani contro il Milan. Questo grande passo è stato preso dopo la fine dell’accordo con Suning.com. La collaborazione tra le due società si rafforza e mostra come il brandabbia portato la piattaforma di Infotainment a stringere ancora di più i suoi legami con la squadra. Le parole del CEO Alessandro Antonello sono state di grande soddisfazione, e ciò non sorprende, visto che dopo soli sei mesi dall’inizio della partnership, LeoVegasNews ha deciso di aumentare la visibilità e il legame con il marchio. Una decisione che ha portato alla creazione di un accordo di lungo periodo, con un valore ...

'La partnership tra le due società si fortifica con un nuovo accordo che testimonia il sempre crescente valore del brand, che ha portato la piattaforma di Infotainment a legare ulteriormente il ...

Domani sera a San Siro Inter e Milan si affronteranno in un match davvero molto importante per la classifica, ma non solo. Inzaghi certifica la presenza di Skriniar al derby