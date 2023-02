Inter-Napoli Primavera 1 | le pagelle | Kassama non delude all’esordio

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 febbraio 2023), diciassettesima giornata del campionato1, termina 4-0 per i padroni di casa (vedi tabellino). Tutti sufficienti oggi, con due note di merito: l’ottimo esordio die la grande prestazione di Stankovic, condita da due reti. ALESSANDRO CALLIGARIS 7 – Compie solo una bella parata, per il resto mai impegnato.1, le– LA DIFESA KRISTIAN DERVISHI 6 – Prova sufficiente, dietro non commette sbavature. SHERIFF7 – Ottimo esordio per l’ex Monza. Si prende un giallo ma appare sicuro e deciso, bene anche in regia. Dal 87? FRANCESCO STANTE SV ALESSANDRO FONTANAROSA 6,5 – Trova subito l’intesa cone riprende in mano il reparto. ANDREA PELAMATTI 6 – ...