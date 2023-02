Inter-Napoli Primavera 1 | 3-0 al 45? | Stankovic fa quello che vuole | che gol!

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 febbraio 2023) Dopo il brutto pareggio contro il Cesena ultimo in classifica arriva un’altra occasione di riscatto per l’che oggi affronta il. NB: Seguigrazie alla cronaca testuale di-News.it (qui il LIVE). PRIMO TEMPO –si affrontano per quella che è una sfida nei bassifondi della classifica. L’opposto diche succede invece in Serie A. Ai nerazzurri questa situazione non va bene, Cristian Chivu decide allora di cambiare e puntare sul 4-2-3-1 con il ritorno di Valentin Carboni. Inizio deciso da parte dei nerazzurri che al 15? hanno una grande occasione con Pio Esposito che spara però addosso al portiere. Al 17? arriva il vantaggio nerazzurro con un gol ...