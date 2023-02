Inter-Milan | un derby da dentro o fuori

(Di sabato 4 febbraio 2023) Unche vale tutto, domani sera a San Sirosi giocano la possibilità di restareal campionato Unche vale tutto, domani sera a San Sirosi giocano la possibilità di restareal campionato. La distanza dal Napoli si fa ormai siderale. Tredici punti da recuperare per l’e quindi per i rossoneri sono un divario difficile da colmare, soprattutto se gli azzurri dovessero continuare a giocare così. Per questo ildi domani sera a San Siro rappresenta l’ultima possibilità per entrambe le squadre di restareal campionato. Chi a tutto da perdere è la squadra di Inzaghi che vedrebbe sfumare in un momento tutto sommato positivo, tolta la ...

... un tecnico alla prima avventura sulla panchina di una prima squadra dopo una grande esperienza accumulata in settori giovanili di prestigio comee Cagliari. Il Crema è anche la squadra ...I derby sono sfide particolari che vivono anche su giocatori in grado di catalizzare la rivalità cittadina . La sfida tranon fa eccezione . Nel recente passato queste figure sono state rappresentate da Marco Materazzi, Rino Gattuso e Massimo Ambrosini. Oppure andando indietro di qualche anno in maglia ...

Inter, Zhang ha debiti per più di 300 milioni: "Rischia fino a tre mesi di carcere" Tuttosport

Il QS in prima pagina su Inter-Milan: "E' il derby dei nervi tesi" Milan News

TMW RADIO - Braglia sul Derby: "Inter favorita. Milan serve tornare ad avere fiducia nel portiere" TUTTO mercato WEB

Calcio in tv: il weekend, domenica Inter-Milan La Stampa

Vigilia di Inter-Milan. Domani sera, in un San Siro completamente granito, andrà in scena il derby numero 235 della storia. Non sarà mai una partita come ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...