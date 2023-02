Inter-Milan | si rinnova il confronto tra Lautaro Martínez e Giroud

Domenica alle 20.45 a San Siro il derby tra. In attesa di scoprire come finirà, vediamo chi vince la sfida socialStato di forma, stato psicologico, infermeria e certezze: analizziamo il momento diin queste quattro aspetti in vista del derby di domenica sera. Stato di forma L'c'è,nel tunnel L'nel 2023 ha perso una sola volta, in casa contro l'Empoli, nella sera ...

Serie A: Inter-Milan - Calcio Agenzia ANSA

Inter, Zhang ha debiti per più di 300 milioni: "Rischia fino a tre mesi di carcere" Tuttosport

CdS - Zhang, i creditori e il nuovo fronte negli Stati Uniti. Come potrà rifinanziare il debito verso... Fcinternews.it

Inter-Milan, Zhang atteso ad Appiano per motivare la squadra Passione Inter

Inter-Milan, le probabili formazioni del derby Sky Sport

I nerazzurri stanno attraversando un periodo migliore a livello di forma e risultati, ma Pioli, che non avrà Bennacer e Tomori e deve porre un freno ai troppi gol subiti, punta su Leao e Giroud, decis ...Anche negli anni più bui di Milan e Inter nei giorni di derby il pubblico ha sempre risposto presente: figuriamoci quest'anno con le due squadre che sono da diverse stagioni tornate ...