Inter-Milan | Pioli pensa ad 11 difensivo! Ballottaggio in mezzo – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 febbraio 2023) Ilsi prepara al derby contro l’in programma domani sera. Peppe Di Stefano, in collegamento su Sky Sport, fornisce sulle possibili scelte del tecnico DIFENSIVA –, in vista di, prepara una formazione più difensiva. Le ultime da Peppe Di Stefano: «Tante ipotesi, complicato trovare la formazione delad una rivoluzione: se nelle precedenti partite si affidava alla qualità, adesso vuole una squadra più pragmatica e chiusa in difesa. Per provare a trovare un risultato che arrivi attraverso un sacrificio. Difesa sicura con Calabria, Kjaer, Kalulu e Theo Hernandez davanti a Tatarusanu. A centrocampo sicuri del posto Tonali e Krunic, per la terza magliaMessias-Pobega-Vranckx. In ...