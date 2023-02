Inter-Milan | Pioli | “Nessuno ha avuto atteggiamenti negativi”

Statistiche e previsioni per, il derby della Madunina da tutto esaurito in scena a San Siro per la giornata 21 di Serie ...Lo ha detto il tecnico del, Stefano Pioli alla vigilia del derby. "Con un'così in forma ed il Napoli che corre sarebbe accettabile un pareggio domani Per mentalità non puoi iniziare una ...

Inter-Milan: la conferenza di Inzaghi Fantacalcio ®

Serie A: Inter-Milan - Calcio Agenzia ANSA

Le probabili formazioni di Inter-Milan: Dzeko in pole su Lukaku, occasione per Vranckx TUTTO mercato WEB

Verso Inter-Milan, risentimento muscolare per Correa: salta il derby Milan News

Franco Ordine, giornalista, ha parlato sulle colonne de Il Giornale del derby Inter-Milan: "Derby sbiadito in due anni: da Lukaku contro Ibra al duello Dzeko-Giroud. Ve lo ricordate il murales dedicat ...Beppe Bergomi, storico capitano dell'Inter e ormai noto opinionista televisivo, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha risposto così alla domanda ...