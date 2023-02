Inter-Milan | Pioli irrobustisce il centrocampo e punta sull’esperienza ? CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 4 febbraio 2023) Sarà unmolto più accorto e con un atteggiamento di attesa quello che si vedrà domani nel derby contro l’. Ci sarà un cambio modulo perATTESA ?dai mille risvolti, quello di domani sera al Meazza. Stefanoè in crisi nera di risultati avendo raccolto solo quattro punti nel mese di gennaio e subito 18 gol in appena sette partite. Contro i nerazzurri si gioca tantissimo. Ecco perché ha lavorato tanto sull’atteggiamento in settimana e anche sulla tattica per ridare equilibrio alla sua squadra.cambierà modulo passando al 4-3-3 con Tonali supportato da Pobega e Krunic, ma occhio anche alla carta Messias mezzala. Al derby serve anche esperienza: Olivier Giroud e Simon Kjaer giocheranno dal primo minuto. Fonte: Corriere dello Sport ? ...