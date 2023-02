Inter-Milan | mea culpa Pioli | “Critiche non sono eccessive”

(Di sabato 4 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Lepost Sassuolo? Lenon, nelle ultime tre partite leci stanno tutte. Quando le cose non vannoil primo a mettermi in discussione, le persone mediocri non ammettono certi errori.convinto che possiamo fare meglio, posso aiutare la squadra a fare meglio perché le ultime prestazioni nonstate alla nostra altezza. Per gli atteggiamenti visti in settimana, l’ho detto oggi ai miei giocatori,ancora più convinto di allenare un gruppo speciale e non un gruppo normale. Nelle difficoltà un gruppo normale ha altri atteggiamenti rispetto a quelli che abbiamo noi, rispetto all’unione d’intenti che ciqui aello. Che lo spirito ...

L'annuncio di Inzaghi, chef Cristiano Tomei 'cucina' il derby': 'Ecco i miei piatti per ogni giocatore' Su Ibrahimovic: 'Fuori da lista Uefa No garanzie' Una manciata di minuti d'...Lo ha detto il tecnico del, Stefano Pioli alla vigilia del derby. "Con un'così in forma ed il Napoli che corre sarebbe accettabile un pareggio domani Per mentalità non puoi iniziare una ...

Inter-Milan: la conferenza di Inzaghi Fantacalcio ®

Dal pugno di Sani a Bicicli al testa a testa Ibra-Lukaku: le 10 risse cult derby La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan, Inzaghi: "Rossoneri in difficoltà ma è un derby" Adnkronos

Inter-Milan: la conferenza di Pioli Fantacalcio ®

Prende la parola Stefano Pioli in casa Milan alla vigilia del derby. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore in vista della sfida contro l’Inter… Leggi ...Esperimenti in casa Milan: Pioli ha provato Messias a centrocampo, per alzare la qualità del gioco in assenza di Bennacer. Vedremo se resterà un'idea o diventerà la mossa derby. Il diretto interessato ...