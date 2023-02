Inter-Milan | Joaquin Correa salta il derby | ecco le ultime

Obiettivo riscatto. Ilsi prepara a una mini rivoluzione in vista della sfida contro l'. Nuovo modulo, nuovi interpreti, diversi ballottaggi, le solite certezza. Su tutte Giroud, Leao, Tonali e capitan Calabria. ...Infortunio Correa, risentimento muscolare per l'attaccante argentino che non ci sarà domani in. Le ultime Come riferito da Sky Sport, Joaquin Correa non sarà a disposizione dell'per il derby della Madonnina in programma domani sera a San Siro. Risentimento muscolare per l'...

Inter-Milan: la conferenza di Inzaghi Fantacalcio ®

Serie A: Inter-Milan - Calcio Agenzia ANSA

VIDEO / Derby Inter-Milan, la probabile formazione di Pioli: le ultime da Milanello fcinter1908

Verso Inter-Milan, risentimento muscolare per Correa: salta il derby Milan News

Statistiche e previsioni per Inter-Milan, il derby della Madunina da tutto esaurito in scena a San Siro per la giornata 21 di Serie A.L'Inter perde Joaquin Correa nel derby di domani sera contro il Milan. L'attaccante argentino ha avuto un risentimento muscolare, e lo costringerà ad alzare bandiera bianca per la sfida cittadina. Bru ...