Inter-Milan | Inzaghi tiene tutti sulla corda! Lukaku scalpita – Sky

(Di sabato 4 febbraio 2023) L’sfiderà domani sera il. Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, fornisce le ultime sulle possibili scelte diin vista della sfida SCELTE – L’si prepara al derby col, Da Andrea Paventi le ultime sulle possibili scelte di: «ha tenutocorda nell’allenamento di oggi. Ha sostenuto anche chi teoricamente partirà della panchina, tante alternanze e prove a coppie. Per arrivare domattina e arrivare le scelte definitiva. In difesa Skriniar ci sarà, Acerbi in vantaggio su De Vrij. A destra giocherà Darmian. Ci sono ottime possibilità di vedere gli stessi 11 scelti a Riyad.? Carico, rimane l’unica incognita rispetto alle scelte di ...

Nel posticipo della 21ª giornata di Serie A,si sfidano nel derby di Milano. Dopo il gennaio nero, Pioli passerà al 4 - 3 - 3. Guarda il ...CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53,40,38, Atalanta 38, Lazio 38, Roma 37, Udinese 29, Torino 27, Empoli 26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus** e Lecce* 23, Salernitana 21, ...

Inter-Milan: la conferenza di Inzaghi Fantacalcio ®

Inter-Milan, Inzaghi: "Rossoneri in difficoltà ma è un derby" Adnkronos

Dal pugno di Sani a Bicicli al testa a testa Ibra-Lukaku: le 10 risse cult derby La Gazzetta dello Sport

Inter-Milan, il derby si accende: clamoroso 'sgarbo' di Diletta Leotta a Lautaro (VIDEO) Tennis Press

Derby Inter-Milan, la probabile formazione di Pioli: le ultime da Milanello La Gazzetta dello Sport

Diciotto giorni dopo la sfida in Supercoppa, è di nuovo derby tra Inter e Milan, il numero 178 in Serie A. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria in Coppa Italia ...L'allenatore dei nerazzurri ha in mente di farlo partire dal primo minuto nel derby: è una soluzione da non escludere ...