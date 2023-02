Inter-Milan | Dalla Bona | “Serve una scossa per i rossoneri”

CLASSIFICA SERIE A: Napoli punti 53,40,38, Atalanta 38, Lazio 38, Roma 37, Udinese 29, Torino 27, Empoli 26, Bologna 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus** e Lecce* 23, Salernitana 21, ...Correa però è una risorsa importante della panchina, ma contro ilInzaghi non lo avrà a disposizione. Le sue condizioni fisiche verranno valutate meglio i prossimi ...

Le probabili formazioni di Inter-Milan: Dzeko in pole su Lukaku, occasione per Vranckx TUTTO mercato WEB

Inter-Milan: la conferenza di Inzaghi Fantacalcio ®

Verso Inter-Milan, risentimento muscolare per Correa: salta il derby Milan News

La vigilia di Inter-Milan: quali sono le chiavi della gara Milan News

Derby Inter-Milan, la probabile formazione di Pioli: le ultime da Milanello Gazzetta

Il calendario offre il Derby come opportunità da cogliere per ritrovare entusiasmo e vittorie. A San Siro - 21ª giornata di Serie A - Milan e Inter ...Il vecchio adagio è lì e non c'è nulla che impedisca a Simone Inzaghi di farlo suo: squadra che vince non si cambia. Questa, per lo meno, è l'idea che si sta facendo Leggi ...