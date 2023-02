Inter-Milan | chi vince sui social? Ecco il derby su Instagram | VIDEO

Commenta per primo Il tecnico dell'Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il. Queste le sue dichiarazioni: Come arriva l'a questo derby 'Il derby è una partita sentitissima da tutti noi. Serviranno testa e cuore. Ci arriviamo pronti a dare tutto sul campo e ...Vigilia di campionato importantissima per l'di Simone Inzaghi che domani sera sarà impegnata nel derby contro il. Il tecnico dei nerazzurri ha presentato la gara nel consueto appuntamento in conferenza stampa., Inzaghi verso ...

Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. "Spero - ha aggiunto - di riuscire a portare tutti in una condizione dove un allenatore ...Come riportato da acmilan.com, alle 13:45 ci sarà la conferenza stampa pre derby di Stefano Pioli: le dichiarazioni del tecnico rossonero potranno essere lette in diretta con il live ...