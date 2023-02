Inter | che poker al Napoli E il figlio di Stankovic ne fa due

... Calhanoglu e Gagliardini - lo ha convocato per la prima volta a inizio ottobre in occasione di- Roma e lui scelse la numero 50, simile alla 5fu di papà. Tiro potente, personalità, ...Ma non dipende da lui, è a causa di un infortunionon ha mai avuto in carriera". Lo ha detto il tecnico dell'Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Milan. "...

Inter, Cassano a sorpresa: “Io convinto che se salta Inzaghi, Marotta chiama…” fcinter1908

Inter, squadra che (stra)vince non si cambia: Inzaghi pensa di confermare il blocco-Supercoppa Calciomercato.com

Lautaro, la frase contro la Juventus e l’arbitro dopo Inter-Atalanta Tuttosport

TMW Radio - Braglia: "Inter favorita nel derby, ma è un anno che sta facendo male" Milan News

Pioli crede ancora nel suo Milan: “Con l'Inter occasione giusta per dimostrare che non siamo finiti” Fanpage.it

Le quote del derby Inter-Milan messe a confronto. Il pronostico degli esperti di scommesse dice che i favoriti di questa partita di Serie A sono.. Matteo Ronchetti Quello che si giocherà domenica 5… L ...Un anno fa la stracittadina valeva lo scudetto, ora la classifica piange e i due club sono alle prese con una fase di passaggio incerta. Sullo sfondo la vicenda San Siro che rischia di condannare Mila ...