Innovazione e sviluppo | altro che “decrescita felice”

(Di sabato 4 febbraio 2023) "Se l'umanità non avesse corso certi rischi, se si fosse limitata al problema di come allocare in modo ottimo certe risorse date, trascurando il problema ben diverso di come inventare risorse nuove, saremmo probabilmente fermi al Neolitico". Sergio Ricossa (Elogio della cattiveria – Società Europea di Edizioni/Il Giornale – 2016). Il cambiamento è l'unica cosa certa sul pianeta terra e i tentativi di fermarsi, o addirittura di retrocedere decrescendo, illudono chi è alla ricerca di un presunto equilibrio paradisiaco in terra. Ciclicamente sorgono movimenti di opinione che si prefiggono di mantenere lo status quo e che, per convincere della bontà delle loro posizioni, sbandierano studi che certificherebbero la minaccia di esaurimento delle risorse naturali o la fine del mondo a causa del sovrappopolamento.