Ingegnera denuncia | non si vive con 750 euro | non li ho accettati

(Di sabato 4 febbraio 2023) Lo sfogo in un video per raccontare il lavoro sottopagato e il filmato diventa virale con 2 milioni di visualizzazioni, lo riportano alcuni quotidiani. A parlare è unaedile di 28 anni che ...

' Ma io perché devo accettare di vivere con 750 euro a 27 anni '. Sta facendo il giro del web lo sfogo dell'Ornela Casassa , al ristorante insieme alla consigliera regionale ligure dei Verdi, Selena Candia. 'Con quei soldi non mi ci pago nemmeno l'affitto. Io non ho accettato, ma perché una ...Lo sfogo in un video per raccontare il lavoro sottopagato e il filmato diventa virale con 2 milioni di visualizzazioni, lo riportano alcuni quotidiani. A parlare è unaedile di 28 anni che vive a Genova, Ornela Casassa, durante una cena in una trattoria: racconta cosa le è accaduto alla fine del suo tirocinio post laurea. E' lo sfogo con una collega e un ...

