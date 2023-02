Infortunio Pogba | accertamenti per il francese | ecco come sta

Leggi su calcionews24

Stando a quanto riportato da Sky Sport, il numero 10 bianconero Paulsi è sottoposto adal J Medical quest'oggi per valutare l'entità del problema fisico che lo sta tenendo fuori dal campo. Per il centrocampista della Juventus si tratta di un affaticamento muscolare. Una situazione che non preoccupa, ma il giocatore dovrebbe rimanere a riposo contro la Salernitana. Allegri spera di riaverlo per l'andata del confronto europeo contro i connazionali del Nantes.