(Di sabato 4 febbraio 2023) EGITTO - Un'scoperta ha sorpreso un team di ricercatori, guidato da Zahi Hawass: sul fondo di un pozzo, nella necropoli di Saqqara, in Egitto, sono state ritrovate 9 statue e un sarcofago ...

EGITTO - Un'scoperta ha sorpreso un team di ricercatori, guidato da Zahi Hawass: sul fondo di un pozzo, nella necropoli di Saqqara, in Egitto, sono state ritrovate 9 statue e un sarcofago con una ...Non se ne vedevano in giro da 30 anni: ora ne hanno ritrovato uno ed èA rendere ... si tratta di una rara specie di pipistrello ,nelle prime settimane del 2023 nel Regno Unito. ...

Incredibile, ritrovata una mummia d'oro di 4300 anni fa: è di Messi!" Corriere dello Sport

Saqqara: la mummia più antica mai ritrovata Focus

Ritrovata la capsula radioattiva, smarrita in Australia Orizzontenergia

Incredibile scoperta al Vallo di Adriano: ritrovati fermagli e gemme ... greenMe.it

Ambra Angiolini e Asia Argento come anime gemelle: Incredibile ... Fanpage.it

EGITTO - Un' incredibile scoperta ha sorpreso un team di ricercatori, guidato da Zahi Hawass: sul fondo di un pozzo, nella necropoli di Saqqara, in Egitto, sono state ritrovate 9 statue e un sarcofago ...Il potere che ha l'olfatto sulla nostra mente è così incredibile che spesso non ce ne rendiamo nemmeno conto. Ricordi, sensazioni, ma anche stati d'animo sono spesso stimolati ed esaltati proprio da d ...